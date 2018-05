MONTE MARENZO – Si è spento nella mattina di oggi, sabato 5 maggio, Alfredo Losa di Monte Marenzo.

E’ morto all’età di 66 anni vinto da una malattia. Nato a Torre de’ Busi, in frazione San Marco, ha vissuto la maggior parte della sua vita a Monte Marenzo con la moglie Tiziana e i figli Mauro e Roberto.

Losa era molto conosciuto a Calolziocorte e in tutta la Val San Martino per essere stato il titolare del negozio Audiovideo 2000, nato in via Galli nei primi anni ’80 e poi trasferitosi nella più ampia sede di corso Dante. Un grande negozio che ha segnato la storia della città, il primo a vendere articoli di elettronica, dischi, cd, videocassette espandendosi anche nel ramo della telefonia mobile alla fine degli anni ’90.

Alfredo Losa è stato anche il primo presidente della Carpe Diem Basket, oggi guidata da Dario Brini. Non ha mai perso il legame con la società di basket calolziese che ha sponsorizzato per diversi anni.

Anche il presidente della polisportiva di Monte Marenzo Renato Caroli e Angelo Fontana lo hanno voluto ricordare con nostalgia e affetto: “Come dimenticare quando accompagnava al campo sportivo suo figlio Roberto, che vestiva la maglia della Polisportiva Monte Marenzo, durante il campionato di calcio dei Pulcini e degli Esordienti”.

I funerali saranno celebrati lunedì 7 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.