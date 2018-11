CASTELLO BRIANZA/OGGIONO – All’età di 83 anni è morto Giovanni Pirovano, per tutti Nino, fondatore della catena di supermercati Rex. Il noto imprenditore era malato da tempo e nelle scorse ore si è spento nella sua casa di Castello Brianza.

I primo passi li muove nella bottega del padre dove dà una mano, un panificio con accanto un negozio di alimentari. Erano i primi anni Cinquanta e, poco tempo dopo, lavora come macellaio in una rinomata macelleria della zona. Si specializza e così può riprendere a dare una mano nell’azienda di famiglia. Nel 1957 il matrimonio con Giuseppina Stucchi, figlia di commercianti di bestiame, e insieme mettono su un negozio di alimentari con macelleria a Oggiono, in località Miravalle.

Da lì comincia tutto e grazie a una vita fatta di lavoro e sacrifici, supportato proprio dalla moglie, dà vita a un vero e proprio impero nel settore della media e grande distribuzione con diversi punti vendita in Brianza. Gli anni Ottanta sono decisivi: nel marzo 1986 viene acquisita un’area commerciale di 7 mila metri quadrati nel comune di Monticello Brianza dove sorgerà un supermercato di 800 metri quadrati. E nell’89 a Oggiono ecco un supermercato di 2 mila metri quadrati con un bar all’interno della struttura.

Nel 2012 la Fondazione Renzo Conti gli conferisce il premio Marco d’Oggiono, grande appassionato di calcio per diversi anni legò il proprio nome a quello dell’Oggiono Calcio di cui era presidente onorario.

Nino Pirovano lascia i figli Piera, Alberto e Angelo. I funerali verranno celebrati martedì 27 novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Castello Brianza.