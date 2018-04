LECCO – E’ morto questa mattina, all’età di 78 anni, Piero Orlandi. Molto conosciuto in città, soprattutto nel rione di Rancio dove viveva con la moglie Carla, era soprannominato “Pipa” proprio per via della pipa che amava tanto fumare. Orlandi è stato per parecchi anni volontario della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale rivestendo il ruolo di caposquadra dal 1994 al 2011.

Proprio i compagni della squadra anticendio hanno voluto ricordare il loro amico: “Si è spento al termine di una malattia. La squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale di Rancio desidera esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Orlandi per la scomparsa di Piero Orlandi, storico caposquadra del sodalizio rancese. Vogliamo ricordare Piero per la sua disponibilità, per il suo impegno e il lavoro svolto con passione e dedizione all’interno del gruppo. Una persona di valore che si è sempre dimostrata profondamente vicina al territorio”.

Proprio lo scorso 3 dicembre, in occasione della consegna delle civiche benemerenze, Piero Orlandi era salito sul palco della sala don Ticozzi insieme a Mario Fusi, attuale caposquadra, per ritirare il riconoscimento. Un momento importante per tutto il gruppo a cui non aveva voluto mancare.

Piero Orlandi lascia la moglie Carla e la figlia Anna. I funerali saranno celebrati giovedì 19 aprile alle 14.30 presso il santuario di Santa Maria Gloriosa a Rancio alto.