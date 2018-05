TORRE DE’ BUSI – Si chiama Pietro Augruso il giovane 26enne morto nello schianto questa mattina mentre percorreva, in sella alla sua Ducati Monster, la provinciale 177 che collega Torre de’ Busi a Caprino Bergamasco.

Residente a Calolziocorte, nella frazione Rossino, quando è avvenuto l’incidente si stava recando al lavoro, in una azienda della bergamasca. Ancora da chiarire le cause dell’incidente che ha visto coinvolte anche due auto. Il giovane ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una prima macchina, quindi è andato addosso al muro a lato della strada prima di scontrarsi con una seconda auto.

L’impatto è stato terribile, oltre all’ambulanza si è alzato in volo da Bergamo anche l’elisoccorso, ma per il giovane Pietro non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa parecchie ore per consentire i rilievi da parte della Polizia.