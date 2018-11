LECCO – Secondo intervento di giornata in Medale per l’elisoccorso. Dopo il recupero di un escursionista di 31 anni lungo la Ferrata avvenuto alle 14.30 circa, di oggi, sabato, con il 31enne che ha richiesto aiuto in quanto sfinito e quindi non più in grado né di scendere né di proseguire, alle 16.30 è stato necessario un secondo recupero.

Nel secondo intervento l’elisoccorso si è portato alla base dall’anti Medale per recuperare uno scalatore che si è infortunato ad una caviglia mentre era impegnato lungo la via Chiappa.

Dopo essere riuscito a scendere fino all’attacco della via, l’uomo, dolorante, non è stato più in grado di proseguire trovandosi costretto a chiamare i soccorsi, con l’elicottero che per la seconda volta è tornato in Medale. Lo scalatore ferito è stato recuperato da un tecnico del soccorso per mezzo del verricello e quindi elitrasportato all’ospedale di Lecco.