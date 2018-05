ERBA – Furto in piena notte a Erba tra lunedì e martedì. Vittima una famiglia residente in via Barzaghi che ha avuto la brutta sorpresa ieri mattina.

“Supponiamo sia successo tra le 3.30 e le 4 – ha raccontato la residente – il mio compagno è uscito di casa alle 3 per andare al lavoro e mia suocera alle 5: è stata lei a trovare il cancello telecomandato dell’ingresso completamente smontato. Non ci siamo accorti di nulla mentre dormivamo“.

I malviventi sono scappati con un furgone bianco, parcheggiato nel cortile dell’abitazione, e diversi attrezzi da lavoro che erano chiusi in un deposito: “Era attrezzatura da giardinaggio, comunque di alto valore – ha proseguito la donna – il furgone invece è un Ford Transit targato BS610HN. Dopo aver scoperto il furto abbiamo subito allertato i Carabinieri che sono giunti sul posto per un sopralluogo. Ora chiediamo la collaborazione dei cittadini: chiunque vedesse il furgone ci avvisi o chiami le forze dell’ordine”.

“E’ la prima volta che subiamo un furto, siamo molto amareggiati – ha concluso la residente – l’idea di avere i ladri in giro per il giardino mentre dormi fa rabbrividire. Per fortuna non sono entrati in casa”.

Lunedì la stessa via Barzaghi era stata teatro di un altro episodio sospetto ai danni di un’anziana 90enne. Un finto tecnico era riuscito ad intrufolarsi nell’abitazione della donna, non molto lontana da quella dove è avvenuto il furto, con la scusa di dover cambiare un contatore. L’uomo era stato allontanato dalla figlia dell’anziana che ha poi subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.