ERBA – Avrebbe potuto far finta di niente e intascarsi la cospicua somma di denaro come se nulla fosse e invece, quando ha trovato la borsa contenente la bellezza di 17mila euro in contanti, ha deciso di andare alla Stazione dei Carabinieri di Erba e consegnare il tutto.

Il protagonista di questo gesto di grande onestà e professionalità è un operatore ecologico. L’uomo, settimana scorsa, era impegnato nella pulizia dei cestini situati in via Diaz a Erba quando, a fianco di uno di questi, ha notato la borsa abbandonata.

Quando l’ha aperta, con sua grande sorpresa ha trovato un mucchio di soldi risultati poi essere ben 17mila euro. L’uomo a quel punto non ha esitato sul da farsi e, richiusa la borsa, si è subito recato dai Carabinieri di Erba, permettendo così alle autorità di rintracciare i legittimi proprietari e di restituire loro il denaro.

Un gesto che di questi tempi fa notizia e merita di essere raccontato.