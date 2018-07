PASTURO – Elisoccorso in azione questa mattina, domenica, in zona Grigna Settentrionale (Grignone) per un escursionista che si sarebbe infortunato lungo il sentiero estivo che porta al rifugio Brioschi (2410 m).

L’elicottero decollato da Como ha raggiunto la zona con l’equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all’infortunato poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.