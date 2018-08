LECCO – Si è inerpicato lungo la ferrata del Medale nel tardo pomeriggio di sabato, concludendo la sua risalita come da programma. I problemi si sono presentati durante il ritorno a valle quando il giovane escursionista della Valchiavenna si è accorto di aver sbagliato sentiero.

Quando ormai il buio ha preso il sopravvento, giunto in un punto impervio e accortosi di non avere con sé una pila, al giovane non è rimasto che allertare i soccorsi.

E’ così che alle 21.30 circa, i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco (XIX Delegazione Lariana) si sono attivati.

Il ragazzo dopo aver concluso la ferrata, anziché imboccare il sentiero che porta al San Martino è ridisceso dalla parte opposta finendo per raggiungere la cengia solitamente utilizzata dagli scalatori per “uscire” anzitempo da alcune vie di arrampicata sul Medale. Ed è stato proprio quando ha raggiunto quella cengia che il giovane, intuendo di aver imboccato il sentiero sbagliato e non sapendosi più orientare, ha deciso di lanciare l’allarme.

I volontari del Soccorso Alpino, seguendo le indicazioni del giovane, lo hanno raggiunto, riportandolo a valle sano e salvo, giusto in tempo per evitare il temporale che si è abbattuto di lì a poco sul lecchese.