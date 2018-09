PASTURO – Si sono concluse le ricerche nella zona del Pialleral e dei Comolli, dove nel pomeriggio un giovane straniero, di nazionalità cinese, e un parente avevano perso l’orientamento, non riuscendo a tornare a valle in autonomia.

Il soccorso alpino e gli uomini del vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di ricerca in zona, non avendo coordinate precise per individuare i due individui. Secondo le ultime informazioni, gli avrebbero trovati sani e salvi. Seguiranno eventuali maggiori informazioni