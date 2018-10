ESINO – Due comunità piangono la morte di Ambrogio Ratti, scomparso all’età di 73anni: quella di Esino, dove risiedeva, e quella di Rogeno che ha conosciuto il suo impegno politico come consigliere comunale, assessore e vicesindaco.

Una carriera spesa nella pubblica amministrazione, nel suo lavoro di segretario comunale che lo ha portato a svolgere la sua professione in diversi Comuni del territorio, poi come amministratore a Rogeno al fianco della lista ‘Impegno Comune” che ha sostenuto l’elezione del primo cittadino Antonio Martone. Attualmente era assessore al Bilancio nella giunta dello stesso sindaco.

Ad Esino, Ambrogio Ratti aveva conosciuto la donna che gli è stato accanto nella vita, Carla, anch’essa al lavoro in Comune ad Esino come responsabile dell’ufficio anagrafe, divenuta sua moglie, decidendo di trasferirsi nel piccolo paese dell’Alto Lario dove domenica, alle 15, si svolgeranno i suoi funerali.

“E’ stato segretario comunale ad Esino per 40 anni – ha sottolineato il sindaco Pensa – fino all’ultimo è stato un punto di riferimento, anche quando non era più in servizio è stato sempre disponibile a dare i suoi consigli quando necessario. Una grande persona che mancherà molto in paese”

“Caro Ambrogio grazie – scrive l’amministrazione comunale di Rogeno in una nota – La tua esperienza e’ stata molto importante per affrontare tante iniziative. Il tuo conoscere bene la complessa Pubblica Amministrazione ci ha permesso di risolvere numerose situazioni. Grazie per tutto quello che hai fatto per Rogeno, per tutti i cittadini, gli anziani, i ragazzi, per aver messo gli altri al primo posto. Noi che ti abbiamo conosciuto in questi ultimi anni ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso e con la tua grande voglia di fare e concretamente affrontare e risolvere i problemi, con buonsenso, tenacia, concretezza e competenza. Ricordiamo anche il tuo impegno sportivo negli anni 60/70, la tua gioventù a Casletto con la nascita della Pro-Loco,della Polisportiva e i Giochi della gioventù. Il nostro impegno sarà quello di continuare a perseguire quegli obiettivi che avevi a cuore e a cui ti sei dedicato fino all’ultimo”.