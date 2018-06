LECCO – La Polizia Ferroviaria, ieri, durante un normale servizio di scorta a bordo di un treno della linea Lecco – Besana Brianza, ha chiesto i documenti a un uomo sospetto che si aggirava tra le carrozze.

Quando gli agenti gli hanno chiesto dove fosse diretto, ha risposto che si stava recando presso un medico in un comune vicino.

Appurata l’esistenza del medico, gli agenti però hanno visto che non si trovava nel comune dichiarato perciò nel corso degli accertamenti è emerso che l’uomo era colpito da provvedimento di detenzione domiciliare.

Il 50enne milanese alla fine ha ammesso che si stava recando nel comune vicino al suo non per il medico ma per comprare sostanza stupefacente. La Polizia ha appurato che già una settimana prima era stato denunciato per non essere stato trovato presso il proprio domicilio.

Perciò è stato arrestato per il reato di evasione in flagranza.