LECCO – Nel corso dei consueti servizi di scorta sui treni, la Polizia Ferroviaria di Lecco, nota un italiano di anni 46 anni che, alla vista degli agenti, si è allontanato rapidamente in direzione opposta. Raggiunto ed identificato, l’uomo è risultato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. E’ stato arrestato per evasione.

Il tema della sicurezza sui treni resta in primo piano: solo qualche giorno fa, un italiano di 53 anni è stato aggredito a bordo treno, tra le stazioni di Arcore e Monza, da un gruppo di giovani sdraiati sui sedili, perché richiamati dall’uomo a lasciare liberi alcuni posti per i passeggeri.

Un agente del Commissariato di Monza, libero dal servizio, è intervenuto per soccorrere l’uomo sanguinante, che sta per essere colpito da uno dei ragazzi.

Prontamente bloccato dall’agente e con l’ausilio dei colleghi della Polfer di Monza, l’aggressore è fermato insieme ad altri quattro giovani. L’uomo ha riportato lesioni con una prognosi di 25 giorni. Tre giovani, di anni 25, 18 e 23 sono arrestati per lesioni in concorso ed altri due, entrambi di anni 21, denunciati in stato di libertà.