CALOLZIOCORTE – Un gesto in apparenza privo di senso, forse un atto vandalico fine a se stesso. Alle 6 di questa mattina, venerdì 20 luglio, ha smontato dal turno di notte e si è diretto verso la sua auto parcheggiata lungo viale De Gasperi, a Calolziocorte, di fronte alla Cartiera dell’Adda. Incredulo, ha trovato la bruttissima sorpresa.

La sua auto era mezza distrutta, finestrini sfondati e la carrozzeria sfrisata. Incomprensibile, al momento, il motivo del gesto. Le foto dell’auto sono state postate sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…” nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili per rintracciare gli autori del grave gesto.

E’ il secondo caso in poco tempo, soltanto una decina di giorni fa un episodio simile si era registrato lungo la passeggiata a lago di Vercurago, nel parcheggio vicino al campo sportivo. Anche in quel caso i soliti ignoti avevano seriamente danneggiato una macchina mandando in frantumi un vetro e lasciato una grossa ammaccatura sulla fiancata. La notizia era stata postata sul gruppo Facebook anche quella volta: “Siamo tornati al parcheggio intorno alle 22.30 e abbiamo trovato l’auto danneggiata. Se qualcuno passando da lì avesse visto cosa è successo o notato qualcosa, può farcelo sapere contattandoci su questo gruppo Fb”.