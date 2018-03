LECCO – “Sabato pomeriggio ci ha lasciato Giordano Rizza, uno dei soci fondatori dell’Associazione Barche in Legno di Lecco. Una colonna portante della nostra associazione, ma soprattutto un grande amico, un fratello“.

E’ scomparso improvvisamente Giordano Rizza, 52 anni di Olginate. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Commosso il ricordo degli amici dell’associazione lecchese Abil presieduta da Nadir Pellegrini. Una associazione nata nel 2012 da un gruppo di amici con la passione per una tradizione che ha sempre contraddistinto la città di Lecco.

“L’intento era quello di mantenere in vita le imbarcazioni tipiche lariane che colorano ulteriormente il nostro lago. Giordano era molto dedito a questo progetto, era sempre presente e con il sorriso in ogni momento – ricordano dall’associazione -. Si era appassionato soprattutto alla ristrutturazione della nostra sede, che si trova nell’ex lavatoio di Pescarenico, ed essendo un instancabile lavoratore vi partecipava attivamente ogni settimana. Non basteranno mai le parole per descrivere Giordano, chiunque l’abbia conosciuto ne manterrà un ricordo vivido”.

Gli amici lo descrivono come una persona di compagnia e solare: “Giordano era sempre presente per tutti noi. Finiremo per lui la ristrutturazione della sede di Abil, dedicando a lui la struttura.. Mancherà a tutta la famiglia che costituisce Abil, unita a quella dei Firlinfeu, un’altra delle sue passioni”.

Ormai da 5 anni Giordano Rizza era un componente del gruppo folcloristico Firlinfeu Renzo e Lucia di Lecco guidato dal presidente Stefano Rusconi.

“Persona dal sorriso contagioso, era riuscito a trasmettere questa sua passione anche al figlio. Ogni volta che ci sarà un momento d’incontro si sentirà la sua mancanza! Nulla sarà più come prima”.

I funerali di Giordano Rizza saranno celebrati domani, mercoledì 28 marzo, presso la chiesa parrocchiale di Olginate alle ore 14.30. Giordano Rizza lascia la moglie Lucia e il figlio Daniel.