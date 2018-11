OGGIONO – Sta preoccupando non poco il livello del fiume Gandaloglio, in particolare nel tratto al confine tra il comune di Oggiono e quello di Molteno, soggetto in passato a esondazioni che hanno costretto a chiudere la strada provinciale.

Già sotto osservazione nei giorni scorsi, mercoledì è scattata la pre-allerta e i volontari della Protezione Civile stanno monitorando la situazione, fortunatamente rientrata sotto la soglia di allarme in tarda mattinata.

Il Gandaloglio aveva superato il limite di guardia, senza tracimare sulla strada. Il fiume resterà comunque monitorato nelle prossime ore così come gli altri corsi d’acqua.

“L’ultimo bollettino di Regione Lombardia ha assegnato il codice ‘arancione’ per il rischio idrico per il territorio a sud di Lecco – spiega Fabio Valsecchi, referente provinciale della Protezione Civile – sono controllati il Galdaloglio, ma anche il Bevera e il Molgora. Il problema è diffuso”.

Lo stesso Valsecchi è impegnato nei monitoraggi estesi anche alla zona del lago e della Valsassina