PESCATE – Centinaia e centinaia di foglietti sparsi per il paese stamattina a Pescate, è stato lo stesso sindaco Dante De Capitani a ritrovarne a decine sparsi sotto una panchina del parco La Punta. I biglietti raffigurano il marchio di una nota azienda lecchese, i trasgressori rischiano una sanzione di 50 euro per foglietto.

Oltre a quelli raccolti dal primo cittadino anche lo stradino comunale ha segnalato centinaia di foglietti e blocchetti analoghi sparsi lungo la pista ciclabile in frazione Insirano all’altezza della rotonda per il Terzo Ponte.

Il primo cittadino con lo stradino e gli agenti di polizia locale hanno raccolto oltre un migliaio di foglietti portati al comando intercomunale. “Nel comune a tolleranza zero per questi comportamenti – commenta De Capitani – i trasgressori rischiano una sanzione di 50 euro per ogni foglietti recuperato. Visto il contenuto dei foglietti non si esclude però un tentativo di furto aziendale andato male e per questo si procederà con indagini mirate con la stazione carabinieri di Olginate”.