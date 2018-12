TORRE DE’ BUSI – Danni per il forte vento e interventi dei Vigili del Fuoco anche nel comune di Torre de’ Busi dove, in località San Marco – Ca’ Prandi, alcune piante cadute hanno danneggiato le linee telefoniche. Una abitazione, invece, è rimasta senza luce sempre per una pianta che si è abbattuta sui cavi elettrici, mentre ci sarebbero tegole pericolanti e problemi ad alcuni tetti. Il sindaco Eleonora Ninkovic ha emesso un’ordinanza per la chiusura via Cà Prandi per inagibilità temporanea.

In zona Sonna, invece, alcune tegole sono cadute su un’auto anche se non si registrano danni alle persone. Problemi anche sulla strada provinciale 179 che porta a Valcava, dove le raffiche di vento hanno superato anche i 100 Km/h: anche in questo caso ci sono alcune piante cadute e un masso è finito in mezzo alla carreggiata. In questo caso sono intervenuti i tecnici della Provincia di Bergamo ma i danni sono solo materiali. Il vento, poi, ha divelto alcuni specchi che erano stati posizionati solamente un mese fa dal comune.