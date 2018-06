BALLABIO – Partecipata conviviale a Ballabio presso lo Sporting Club per il cambio annuale degli incarichi del Lions Club Valsassina. Alla presenza del Governatore distrettuale Franco Guidetti, il presidente in carica Memi Mascheri ha consegnato il martelletto dell’incarico al suo successore, Franco Sormani di Cassina.

Sormani ha già ricoperto la carica alcuni anni fa ed è stato il primo Socio iscritto al sodalizio, dopo l’insediamento dei soci fondatori. Alla serata sono intervenuti i vertici Lions del distretto, oltre al Governatore era presente anche Carlo Sironi (Socio del Valsassina), che l’anno prossimo rucoprirà il ruolo di primo vice governatore, per poi diventarlo fra un anno. Maria Elisabetta Raggi, presidente di zona e il sindaco di Ballabio Alessandra Consonni.

Durante la serata ci sono stati alcuni momenti dedicati a riconoscimenti verso i soci e la consegna del contributo alla Cooperativa Le Grigne di Primaluna, con la Presidente Andreina Magni. Il socio Silvio Scaioli ha ricevuto la pin per i 35 anni di militanza. La presidente del Club Satellite Chiara Invernizzi ha ricevuto il martelletto di presidenza per la prossima stagione che inizia dal primo di luglio. Consegnato anche il Kit di ingresso alla nuova socia Isabella Raggi e riconoscimenti per il centenario ai soci del satellite Roberta Beri e Mattia Beri, nonché al presidente Memi Mascheri.

Durante i loro interventi i vertici Lions hanno avuto modo di elogiare l’operato del Valsassina e le molte iniziative intraprese, fra cui l’assistenza al Club Satellite e al Leo Club, formatosi lo scorso anno a Casargo. Ringraziamenti da parte del presidente uscente che ha voluto sottolineare come tutti i soci hanno raggiunto l’obiettivo del 100% di presenze. Complimenti anche dal sindaco di Ballabio che ha voluto elencare le azioni positive svolte dai Lions.