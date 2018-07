COLLE BRIANZA – Incidente tra un’auto e un furgone lungo la strada provinciale 58, tra Colle Brianza e Villa Vergano questo pomeriggio (domenica) alle 14.30 circa.

I due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrati frontalmente in prossimità di una doppia curva. Un impatto violento con la parte anteriore dell’auto, una Citroen C2 completamente distrutta. Tre i feriti, uno dei quali verserebbe in gravi condizioni. Si trattadi una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 22 anni e una terza persona di 60 anni.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di due ambulanze, quella della Croce Rossa di Galbiate e quella dei Volontari di Calolzio. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri che hanno momentaneamente chiuso la strada per effettuare i rilievi e consentire la rimozione dei mezzi incidentati. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, le cause e le rispettive responsabilità dei conducenti.