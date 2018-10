OLGINATE – E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Lecco la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto martedì sera ad Olginate, lungo via IV Novembre.

Nella notte, i medici l’hanno operata per le gravi lesioni riportate alla milza. Traumi più lievi hanno subito il figlio 28enne e la fidanzata 27enne di lui che viaggiavano insieme alla 50enne a bordo della Seat Ibiza.

La loro auto si è vista piombare contro la Volkswagen Polo condotta da un ragazzo di 24 anni. Quest’ultimo, uscito praticamente illeso nello schianto, sarebbe risultato positivo all’alcol test e ora rischia, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, anche una denuncia per lesioni gravi.

Il mezzo che conduceva è stato posto sotto sequestro dalla Polstrada che sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso su quanto accaduto.

