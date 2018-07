SIRTORI – Grave incidente nella tarda serata di venerdì a Sirtori: un frontale tra due vetture si è verificato lungo via per Barzanò, uno dei due mezzi si è ribaltato in seguito all’urto.

Sulle due auto viaggiavano due comitive di giovani, cinque persone sono state soccorse due i feriti gravi, di cui uno trasportato in ospedale a Legnano con l’elisoccorso, l’altro all’ospedale di Lecco. Si tratterebbe di due ragazzi, di Sirtori e di Monticello Brianza.

Quattro ambulanze e un’automedica sono intervenute insieme ai Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino alle tre di notte, prima in aiuto dei sanitari per soccorrere gli occupanti rimasti nei mezzi incidentati, poi per ripulire la strada e consentire la riapertura al traffico. La Polstrada si è occupata dei rilievi.

Il giovane traferito all’ospedale Manzoni è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione con un serio trauma cranico facciale. La prognosi è riservata.