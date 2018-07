LECCO – Un furgone in avaria con relativa perdita di liquidi, forse olio, si è bloccato in via Amendola, poco prima della rotonda del Centro Commerciale Meridiana alle 11 circa di oggi, sabato.

Con il mezzo ad intralciare inevitabilmente la circolazione è stato necessario l’intervento del carro attrezzi in concomitanza con quello della Polizia Locale di Lecco che, per consentire la rimozione del mezzo bloccato e la pulizia dell’asfalto, ha istituito un senso unico alternato all’altezza della rotonda permettendo così il transito ai mezzi che salgono lungo via Amendola.

Inevitabile qualche rallentamento e qualche incolonnamento ma non si registrano particolari disagi alla circolazione.