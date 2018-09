SUELLO – Due cittadini stranieri sono stati denunciati dai carabinieri per il furto avvenuto lo scorso maggio in un’abitazione di Suello: si tratta di un ecuadoregno 26enne residente a Sesto San Giovanni e du una cittadina peruviana 27enne, residente a Cologno Monzese, già noti alle Forze di Polizia.

Le indagini dei militari della stazione di Valmadrera sono state avviate a seguito della denuncia di furto in abitazione presentata dai proprietari di casa. In quell’occasione la coppia di ladri era riuscita a trafugare alcuni monili in oro.

L’attività investigativa svolta dall’Arma, con metodi tradizionali della ricerca di informazioni e di eventuali testimoni, supportata anche dall’esame delle immagini delle telecamere cittadine ha consentito di individuare i presunti autori del furto.

Dal Comando spiegano che sono in corso ulteriori indagini per riscontrare la responsabilità dei denunciati in altri recenti furti consumati in Provincia.