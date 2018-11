GALBIATE – Incidente a Galbiate, in località Bartesate, dove questa mattina, sabato, alle 10.30 circa, un ciclista di 56 anni è stato investito da un’auto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava percorrendo la Provinciale 70 in direzione Galbiate insieme ad un gruppo di amici ciclisti, quando all’altezza di via Mozzana è sopraggiunta, nelle direzione opposta, un’auto guidata da una donna che avrebbe svoltato a sinistra non accorgendosi, forse a causa del sole, del 56enne che chiudeva il gruppo.

Inevitabile l’impatto con l’uomo che è stato disarcionato dalla sua bici cadendo violentemente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto dell’ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, oltre all’elicottero decollato da Bergamo, ai Carabinieri e ed una pattuglia della Polizia Locale di Galbiate.

L’uomo è stato subito soccorso, quindi è stato elitrasportato all’ospedale di Bergamo in condizioni fortunatamente non critiche. Inevitabili le code e i rallentamenti lungo la Sp70.