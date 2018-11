GALBIATE – Intervento dei soccorsi in tarda mattinata in via Balassi a Galbiate: l’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno per un 77enne nei pressi di una baita.

Stando a quanto appreso sembra che l’anziano abbia accusato un malore, cadendo a terra e procurandosi un trauma al volto.

Sul posto un’ambulanza di Lecco Soccorso, coadiuvata dai Vigili del Fuoco. Inizialmente è stato allertato anche il Soccorso Alpino. Stabilizzato l’uomo è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.