GARLATE – Intervento dei Vigili del Fuoco a Garlate, per un’auto in fiamme in via Statale.

Secondo le informazioni raccolte, il veicolo, intorno alle 15 di lunedì pomeriggio, stava transitando lungo la strada quando, probabilmente a seguito di un guasto, si sarebbe innescato l’incendio.

Ad avvisare i pompieri sarebbe stata la proprietaria del mezzo, comprensibilmente scossa per l’accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio mentre un mezzo dell’Autosoccorso Lafranchi di Lecco ha rimosso il veicolo dalla carreggiata.