GARLATE – Una mamma e il suo bambino sono stati soccorsi questa mattina, martedì, sulla statale a Garlate dopo un incidente che ha coinvolto tre auto. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi, sono stati trasferiti in ospedale per essere visitati dai medici del Manzoni.

La loro vettura precedeva un’altra auto che si sarebbe fermata in corrispondenza delle strisce pedonali per far attraversare i passanti. Se il mezzo con a bordo mamma e figlio ha arrestato la marcia, un terzo veicoli che li seguiva non avrebbe invece rallentato provocando un tamponamento a catena.

Sul posto la polizia locale per verificare l’accaduto e rilevare il sinistro. Nessuna delle altre persone coinvolte ha necessitato dall’assistenza dei sanitari. Il veicolo con a bordo la donna e il suo bambino è stato poi spostato dalla strada per consentire la ripresa della circolazione.