TACENO – Per due di loro non c’è stato nulla da fare, altri due sono stati curati e affidati ora ad una volontaria che li sta accudendo: è la triste storia di quattro micetti che qualcuno ha gettato nella zona della diga di Tartavalle, nel tratto finale della pista ciclabile della Valsassina.

E’ l’Enpa, la protezione animali, a rendere noto il crudele atto compiuto da ignoti. Sono stati i Vigili del Fuoco a recuperare i poveri felini dopo che un passante si è accorto che un sacchetto di plastica, in fondo ad un dirupo, si muoveva.

Ha quindi allertato la caserma che prontamente ha mandato una squadra di soccorso. I pompieri si sono dovuti calare con una corda visto il luogo dell’avvistamento.

“All’interno del sacchetto di plastica ben annodato c’erano 4 gattini di circa 20 giorni – spiega l’Enpa – Due morti probabilmente per il colpo. Gli altri due gattini erano pieni di larve di mosche. Portati immediatamente presso la sede di Merate, sono stati ripuliti dalle larve e rifocillati. Non avevano tanta fame e il pancino era pieno; questo fa supporre che prima dell’ignobile gesto i piccoli avevano poppato dalla mamma. Ora i piccoli sono a casa di una balia che si prenderà cura di loro. Inutile dire che chiunque abbia informazioni può contattarci. Ringraziamo i Vigili del Fuoco di Lecco per il loro intervento”.

IL VIDEO – dell’intervento dei pompieri