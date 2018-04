LECCO – Nel fine settimana grandi risultati per le ragazze della Ghislanzoni-GAL, impegnate nel campionao GOLD – Junior e senior – valido per l’ammissione alla finale nazionale.

Iniziamo con la categoria Junior 2, dove Phoebe Toresani ha conquistato un quarto posto nella classifica generale, con due argenti nel volteggio e nel corpo libero.

Lo stesso risultato in classifica generale, ma in categoria Senior 1, lo ha conquistato Anna Galbusera, un posto in classifica più avanti di Lisa Rigamonti. Le ragazze hanno poi ottenuto rispettivamente un oro nel corpo libero e un bronzo nel volteggio. Più indietro in classifica Chiara Castelnuovo, che dopo un annata piena di problemi fisici ha concluso al dodicesimo posto.

Fantastica infine Laura Todeschini in categoria Senior 2. L’atleta lariana è stata penalizzata da una prova sottotono nella trave ma, grazie alle grandi prestazioni negli altri tre attrezzi, ha comunque chiuso al secondo posto assoluto, conquistando l’oro al volteggio e al corpo libero e il secondo posto alle parallele. Sesta Mara Rigamonti, che comunque porta a casa un argento nel corpo libero, alle spalle proprio della Todeschini.

I risultati ottenuti dalle ragazze della Ghislanzoni-GAL dovrebbero portarle tutte alle finali nazionali, anche se bisognerà attendere la classifica unificata di tutte e regioni.