MOLTENO – E’ finito all’0spedale San Gerardo di Monza il giovane ciclista di 14 anni vittima di un incidente avvenuto questa mattina in via San Rocco a Molteno.

Il giovane sarebbe stato investito mentre era in sella alla sua bici. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al 14enne poi trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi e determinare la dinamica dell’incidente.