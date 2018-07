LECCO – Sono ritenuti responsabili di almeno tre rapine avvenute a Lecco e a Calolzio tra la fine del 2017 e il 2018, si tratta di due giovani di origini marocchine residenti, arrestati al termine di indagini congiunte dei carabinieri della stazione di Calolzio e della Squadra Mobile della Questura di Lecco.

A finire in carcere, per rapina e lesioni aggravate, sono Gattoua Abdelmountassir, classe 1999 e Noureddine Ayoub, classe 1996, residenti rispettivamente ad Erve e Calolziocorte di fatto senza fissa dimora.

A loro è ricondotto l’episodio accaduto il 13 dicembre 2017, al Centro Commerciale “Le Meridiane” di Lecco dove i due arrestati, dopo essersi impossessati di alcuni capi d’abbigliamento all’interno di un negozio, per assicurarsi la fuga, avrebbero usato violenza nei confronti del personale di vigilanza, scagliandolo a terra.

Pochi giorni dopo, il 26 dicembre, sempre a Lecco nella zona della stazione, Noureddine Ayoub, dopo aver sottratto lo zaino ad un passeggero, lo avrebbe aggredito, non esitando di prenderlo per il collo e colpirlo più volte al viso, desistendo solo all’arrivo del personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Lecco.

Lo scorso aprile invece, a Calolzio, sarebeb stato invece Gattaoua Abdelmountassir che, dopo aver avvicinato una coetanea di origine tunisina, seduta sulla panchina dello scalo ferroviario in attesa del proprio convoglio, le avrebbe sottratto il portafogli ed alle rimostranze della giovane, l’avrebbe presa per i capelli e per il collo, percuotendola con calci e pugni, sino a farla cadere in terra, strappandole anche una collana in oro, desistendo solo all’arrivo di altre persone.

Le indagini, immediatamente avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco, per i fatti commessi nel capoluogo e dalla Stazione di Carabinieri di Calolziocorte, per l’episodio di aprile. e condotte con tradizionali metodi investigativi indirizzati alla verifica delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza ed al prezioso contributo offerto dalle vittime, hanno portato a delineare le responsabilità degli arrestati che sono stati rintracciati, Gattaoua nella giornata di martedì a Calolziocorte, mentre Nourredine in provincia di Mantova.