VERCURAGO – Sabato sera, al Castle Rock Pub di Vercurago, è andata in scena la terza tappa del Giugarock, il concorso che consente a musicisti emergenti di mettersi in mostra e di guadagnarsi l’accesso alla sfida finale del 30 giugno, in piazza Garibaldi.

La tappa di sabato scorso è stata molto particolare; con la nuova formula del concorso, nell’edizione 2018 si sfidano solo cantanti con affinità sonore e sabato sono saliti in scena tre rapper lecchesi: Batti, Noccioman e Blan1.

Dopo le tre esibizioni, la giuria ha dimostrato di gradire Noccioman, premiato col 35% delle preferenze. Dietro di lui Blan1 (33%) e poi Batti, che ha sfiorato il 31%. Purtroppo per Noccioman, il pubblico ha votato compatto l’esibizione di Batti (40%) e alla fine è stato proprio quest’ultimo a vincere la tappa (35%), seguito dallo stesso rapper (33%) e da Blan1 (30%).

Il diciassettenne Emanuele “Batti” Battazza si è quindi conquistato il diritto di cantare nella serata finale, con il ballabiese Nicolò Noccioman che dovrà guadagnarsela negli spareggi del 29 giugno. Eliminato Fabio “Blan1” Minonzio.

“Mai come ieri ci è dispiaciuto che fosse una gara, ci sarebbe piaciuto permettere a tutti di salire sul palco di Piazza Garibaldi per “giocarsi” il Giugarock fino in fondo. Tutti bravi, tutti vincitori. Bella serata, bellissima la solidarietà reciproca dove ognuno era il primo fan dell’altro. Grazie mille ai gestori del locale per la generosa accoglienza e grazie ai tre artisti. L’esperimento Rap è pienamente riuscito e verrà sicuramente riproposto il prossimo anno” ha dichiarato Luca Dossi, uno degli organizzatori del Giugarock.

Il prossimo appuntamento avverrà domenica 7 maggio 2018 presso “il Barcaiolo” di Pescarenico. A salire sul palco saranno gli artisti folk.