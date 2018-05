CALOLZIOCORTE – Un gruppo di sei rappresentanti degli Alpini della Valle San Martino ha partecipato ai funerali di Antonio Sormani, celebrati mercoledì pomeriggio a Milano, nella chiesa Mater Amabilis in via Gaetano Previati.

Sormani, che aveva compiuto 100 anni a gennaio, è sempre rimasto legato a Calolziocorte, dove era fiero di essere nato, e al gruppo Alpini “Pippo Milesi”. E proprio in questo momento di lutto le Penne Nere hanno voluto essere vicine alla famiglia partecipando alle esequie.

Per l’ultimo saluto un drappello di sei Alpini ha portato i labari del Battaglione “Tirano” e della sezione Alpini di Bergamo, assieme ai gagliardetti dei gruppi di Calolziocorte, Rossino e Erve.

Classe 1918, chiamato alle armi il 4 aprile 1939 nel Battaglione “Tirano”, partecipò alle operazioni sul fronte occidentale, poi fu mandato in Russia dove prese parte alla battaglia e alla ritirata di Nikolajewka. Ricoverato presso l’ospedale militare russo per congelamenti agli arti inferiori, fu rimandato in Italia per le cure presso l’ospedale di Salsomaggiore. Dimesso nell’aprile del 1943 a settembre fu arrestato e deportato in Germania. Venne congedato nell’ottobre del 1945.

Lasciò Calolziocorte per andare a vivere a Milano dove ha lavorato come dirigente di una consociata dell’Italcementi, ma non ha mai perso il legame con la sua terra di origine.

Il camino che oggi campeggia nel salone della sede degli Alpini in località La Cà è un dono di Antonio Sormani e arriva dalla sua residenza di via IV Novembre.

Proprio lo scorso 29 gennaio aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni e, per quella importante occasione, il segretario Enrico Bonacina e gli ex capigruppo Carlo Viganò e Gian Luigi Marchetti erano andati a trovarlo a Milano per fargli le congratulazioni a nome di tutto il gruppo.

Antonio Sormani è stato sepolto nel cimitero di Civenna (Como) dove riposa accanto alla moglie.

Calolzio. E’ morto all’età di cent’anni l’Alpino Antonio Sormani