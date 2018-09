DERVIO – Brutto incidente per Simone Petilli alla Vuelta di Spagna: il ciclista, residente a Dervio e impegnato nella decima tappa della gara iberica, è finito a terra dalla sua bici finendo per essere travolto da un altro atleta.

Tutto si è verificato a 40 chilometri dall’arrivo, lungo il tragitto tra Salamanca e Bermillo de Sayago.

Sanguinante in volto, il giovane derviese, 25 anni e in corsa con il team UAE Emirates , è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Zamora. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il ciclista avrebbe riportato un serio trauma cranio-encefalico oltre una profonda ferita lacero contusa.

La tappa si è conclusa con la vittoria di un altro italiano, Elia Viviani, che ha trionfato dopo una volata finale al traguardo.

Per il derviese non si tratta del primo importante infortunio: nel giro di Lombardia dell’ottobre 2017, fu protagonista di un’altra grave caduta a Nesso, in discesa dalla curva di Sormano. In quell’occasione si procurò diverse fratture e fu ricoverato in ospedale.

