MALGRATE – Grave incidente quello che si è registrato oggi, domenica, alle 18.30 circa, lungo via Provinciale (ex Statale 36) a Malgrate, poco dopo l’hotel Griso con il traffico andato completamente in tilt.

Ancora non chiara la dinamica dell’incidente nel quale è rimasto coinvolto un motociclista di 32 anni, le cui condizioni sarebbero gravi. Il motociclista, stando alle prime informazioni che dovranno essere ufficializzate dalle Forze dell’Ordine, potrebbe aver fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull’asfalto procurandosi numerosi traumi.

Sul posto, insieme all’ambulanza di Lecco Soccorso, è atterrato anche l’elisoccorso di Como con l’uomo che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso. La strada è rimasta completamente chiusa al traffico per consentire l’intervento di soccorso e successivamente i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.