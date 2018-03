LECCO – C’è una vittima nell’incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi, mercoledì, sulla nuova Lecco Ballabio: un automobilista, un uomo di 59 anni, rimasto coinvolto nello schianto non ce l’ha fatta.

Il sinistro è avvenuto in galleria poco dopo lo svincolo per l’ospedale. Secondo le prime informazioni nello scontro sono stati coinvolti un furgoncino bianco che si è ribaltato e una Nissan Micra di colore blu, altre due persone risultano ferite, si tratta di una donna di 45 anni, ricoverata in ospedale in codice giallo, e di un uomo di 42 anni che avrebbe riportato solo lievi traumi.

Stando a quanto appreso sul posto la Micra stava percorrendo la strada in discesa mentre il furgoncino stava salendo in direzione Ballabio. Per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L’urto è stato violentissimo e la Micra, sulla quale viaggiava l’uomo deceduto nell’impatto, è andata completamente distrutta, mentre il furgone si è ribaltato.

Sul posto sanitari e vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere gli automobilisti coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Il corpo senza vita del 59enne è stato estratto dalle lamiere e si sta lavorando per ripristinare la viabilità.