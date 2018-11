MONZA – Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, venerdì, a Monza. Il tragico bilancio è di un morto è due feriti.

L’incidente è avvenuto in via Marconi, sul cavalcavia che da Sesto San Giovanni porta a viale Delle Industrie. Quattro i veicoli coinvolti, tre auto e un mezzo pesante, l’autista del tir, un uomo di 40 anni, è morto sul colpo, mentre tra i feriti, fortunatamente in maniera lieve, ci sono una donna e un uomo rispettivamente di 52 e 46 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, medici del 118 e ambulanze. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione del mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza con inevitabili ripercussioni sul traffico.