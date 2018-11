BALLABIO – Tragico incidente sulla provinciale a Balisio: un uomo di 38 anni, Gabriele Orlandi Arrigoni, ha perso la vita nello scontro tra un’auto e una moto, ed un secondo ferito, un giovanissimo, è in gravissime condizioni.

Il drammatico sinistro si è verificato poco prima delle 15.30 di giovedì. Diversi mezzi di soccorso si sono portati sul posto dell’accaduto, anche un elicottero del 118 è stato fatto intervenire, insieme ai Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare il 38enne che era alla guida della moto, rimasto in arresto cardiaco dopo lo schianto. L’intervento dei sanitari, purtroppo, si è rivelato vano. Gabriele Orlandi Arrigoni era una persona molto conosciuta, amante della corsa in montagna e atleta del Team Pasturo (vedi articolo).

Un ragazzino, un 12enne, sarebbe la seconda persona rimasta ferita ed è assistita dai medici del 118 e trasferito all’ospedale in elicottero. Avrebbe riportato traumi gravi nell’incidente. Si tratterebbe del nipote della vittima.

Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, una versione che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine, la moto con in sella i due viaggiava in direzione Lecco quando si sono scontrati con l’auto che stava svoltando verso il parcheggio a lato della strada.

Il traffico, deviato durante le operazioni di soccorso, è stato riaperto a senso alternato per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi incidentati. Lunghe code si sono formate nel pomeriggio in entrambe le direzioni.