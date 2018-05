PRIMALUNA – E’ arrivata poco prima delle 11 di mercoledì mattina la chiamata d’emergenza che ha mobiliato i soccorritori sul versante valsassinese del Grignone.

Una donna, secondo le informazioni raccolte, sarebbe caduta in una voragine mentre si trovava nella zona del nevaio al Passo dello Zapel, sopra l’abitato di Primaluna.

L’escursionista potrebbe aver perso la traccia del sentiero, finendo in un punto in cui la neve, ancora presente in maniera importante in quota, ha ceduto sotto i suoi piedi facendola precipitare per qualche metro, restando intrappolata all’interno della cavità. Lanciato l’allarme si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi.

Da Como era decollato l’elicottero del 118 che si era portato in zona ma per un problema tecnico ha dovuto fare rientro lasciando spazio all’elisoccorso partito da Bergamo che ha caricato un gruppo del Soccorso Alpino di Barzio, trasportando i soccorritori sul luogo dell’accaduto.

La donna è stata recuperata, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: spaventata e con una lieve ipotermia, è stata trasferita in ospedale.