SORICO (CO) – Un grosso incendio si è sviluppato nelle prime ore di oggi pomeriggio, domenica 30 dicembre, sui monti sopra il comune di Sorico (Como).

Le fiamme si sono sviluppate in località Montemezzo. Una persona ustionata agli arti nel tentativo di spegnere l’incendio, mentre altre persone presenti in un agriturismo della zona sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il denso fumo che si è levato in cielo è visibile da parecchi chilometri di distanza. Diversi gli uomini impegnati, tra cui la Protezione Civile, per domare le fiamme che, complice il forte vento, si sono propagate molto velocemente.

Sul posto si sono portante anche alcune ambulanze e mezzi di soccorso, oltre alle forze dell’ordine.