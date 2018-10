LECCO – Raffiche così forti da abbattere una gru e scaraventarla contro un palazzo: è accaduto a Lecco, in via Visconti, dove la furia del vento è riuscita a gettare al suolo l’enorme elevatore da un cantiere antistante ad un edificio residenziale.

Il braccio metallico è piombato nella corte dell’abitazione, colpendo una delle auto che vi erano posteggiate, mentre l’altra estremità ha sfondato il tetto dell’immobile, danneggiando un appartamento e restando in parte penzolante sulla strada pubblica.

Il tutto è successo poco dopo le 20.30 di lunedì sera, dopo una giornata di gravi disagi e danni provocati dal maltempo in tutto il lecchese. Un tonfo fortissimo è stato avvertito dai residenti che hanno lasciato momentaneamente le loro abitazioni.

Allertati dell’accaduto sono arrivati i Vigili del Fuoco con diverse squadre mentre una pattuglia della Polizia ha impedito il transito dei veicoli sul viale. Una scena impressionante quella che si è presentata ai soccorritori. Addirittura i contrappesi della gru, sganciati dalla struttura, sono crollati sulla rampa di accesso dei garage, spaccandosi in più pezzi. Quasi un miracolo che non si contino dei feriti in questo incredibile incidente.

Sul posto è arrivata anche il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Francesca Bonacina, per verificare la situazione mentre era già accorso, negli istanti successivi all’incidente, il consigliere comunale Emilio Munuzzo avvisato dai familiari che risiedono nel palazzo. Seguiranno eventuali aggiornamenti.