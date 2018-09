MANDELLO – Il popolo della Moto Guzzi è già sul Lario: il richiamo di questo Motoraduno è così forte che alla vigilia dell’evento si vendono le prime ‘due ruote’ per le strade di Mandello e sul lido sono già state piazzate le tende dei partecipanti all’evento.

Ne sono attesi molti altri, a migliaia come nelle passate edizioni di questa manifestazione che attira sul Lario, da tutta Italia e da oltre confine, schiere di motociclisti amanti del marchio dell’Aquila che da Mandello ha saputo conquistarsi una fama mondiale.

Il via ufficiale è previsto alle 15 di venerdì ma i fans non vogliono perdersi nemmeno un minuto dell’evento annuale a cominciare dal Fuori Raduno di giovedì sera al Teatro Comunale.

Tende, camper, B&B, case vacanze o alberghi, ognuno ha scelto la propria comodità per questa tre giorni, tra iniziative e mostre tutte dedicate alla mitica due ruote, serate musicali sul lago e ristorazione. Il culmine dei festeggiamenti sarà sabato sera con lo spettacolo dei fuochi artificiali sul lago e l’estrazione dei vincitori della lotteria (oltre 25 mila biglietti in vendita) che vede come primo premio una Moto Guzzi V7.