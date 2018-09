LECCO – Un’altra prestigiosa realizzazione per Colombo Costruzioni, questa volta partner della bellezza. Mercoledì 12 settembre il gruppo Davines, specializzato in prodotti professionali per la cura dei capelli e della pelle, che detiene anche il marchio Comfort Zone, ha inaugurato la nuova sede alle porte di Parma, il Davines Village, realizzato dalla nota impresa lecchese.

Il progetto architettonico, firmato dallo studio MTLC di Matteo Thun e Luca Colombo, si sviluppa su una superficie di 77 mila metri quadrati. L’intero complesso copre circa 11 mila metri quadrati e include spazi dedicati a uffici, formazione, laboratorio di ricerca e sviluppo, stabilimento produttivo, magazzino. Elemento distintivo è la grande struttura centrale in vetro: una luminosa “serra” contraddistinta da un’architettura moderna e leggera, adibita a ristorante e spazio di co-working.

Il verde è l’assoluto protagonista di questo progetto: 66 mila metri quadrati occupati da giardini e da un orto scientifico, vero e proprio laboratorio open air che, oltre a svolgere una funzione divulgativa illustrando ai visitatori gli ingredienti naturali contenuti nelle formulazioni cosmetiche, accoglie la coltivazione di piante officinali, aromatiche, alberi da frutto e ortaggi a scopo sperimentale, dimostrativo e culinario. Sostenibilità, bellezza, ricerca e benessere si fondono e si esprimono nel Davines Village attraverso il disegno complessivo, le soluzioni tecniche e costruttive adottate e la scelta di materiali predominanti di origine naturale.

“L’intervento è stato concepito per fornire un esempio di sostenibilità architettonica in cui l’etica si fonde con l’estetica, rispettando pienamente l’idea di bellezza sostenibile di Davines. La costante ricerca di soluzioni progettuali e tecnologiche che permettano di ottenere risultati significativi in termini di sostenibilità ambientale è nel nostro DNA. Abbiamo dunque lavorato con Davines alla realizzazione di questo intervento ispirati dai medesimi valori: sostenibilità, valorizzazione della bellezza, attenzione alla persona e funzionalità”, afferma l’Amministratore Delegato dell’azienda lecchese Luigi Colombo.

Numerosi i progetti con certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e CasaKlima realizzati da Colombo Costruzioni sul territorio nazionale, tra cui a Trento il complesso residenziale “Le Albere” e il Museo delle Scienze MUSE, a Milano le torri Unicredit con la piazza Gae Aulenti, la torre Allianz, il Bosco Verticale, la sede Sky e, a Torino, la sede Lavazza.