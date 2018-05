LECCO – Era appena rientrato in comunità dalla Cascina don Guanella quando, il furgoncino utilizzato per il trasporto di materiale, ha preso fuoco. È successo nella mattinata di sabato in centro Lecco, lungo corso Amendola dove ha sede la comunità.

“Per fortuna non si è fatto male nessuno ed è successo tutto nel nostro cortile, non in strada lungo il tragitto – commentano dalla comunità – i due operatori hanno visto salire fiamme dal motore ed hanno subito preso l’estintore riuscendo a spegnerle prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco”. Il rogo potrebbe essersi originato in seguito ad un corto circuito all’auto-radio.

Il mezzo era appena rientrato dopo aver portato del materiale presso la Cascina; “domani abbiamo la Gran fondo don Guanella, stiamo organizzando le ultime cose, il furgone aveva appena portato alla Cascina le bibite”.