LECCO – Anche il Gruppo alpinistico Gamma piange l’improvvisa scomparsa di Maurizio Valsecchi, stroncato da un infarto nella mattinata di oggi (mercoledì) mentre si trovava in val Maira. Lo storico rifugista era membro del gruppo così come suo figlio Stefano, da alcuni anni nel consiglio direttivo. Alla famiglia va il pensiero di Renato Frigerio, storico volto del gruppo.

“La notizia mi ha lasciato senza parole, incredulo di fronte al dramma. Perchè Maurizio era una persona dalle grandi dote umane: allegria, esuberanza, voglia di vivere, E’ per questo che non si può concepire che sia successo davvero. Ma la realtà è una sola ed è quella che oggi noi piangiamo. Tutte le parole che si possono spendere rimangono strozzate in gola, anche se alcune affiorano prepotenti, perchè vere, sincere, essenziali. “Maurizio ci manchi già”. Troppo.

“A questo punto noi Gamma con commozione e cordoglio ci sentiamo vicini a Stefano, stretti e uniti al dolore degli altri familiari di Maurizio, mancato all’affetto dei suoi soci del gruppo e dei suoi tanti amici”.