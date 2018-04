LECCO – “Accanto all’impegno di Salvatore Tarallo dispiegato nella società civile come uomo di scuola e soprattutto alla guida di Unicef Lecco, non possiamo non ricordare il suo ulteriore contributo alla collettività offerto in qualità amministratore, esercitato per anni nelle fila del Consiglio comunale di Lecco, prova della sua attenzione a 360° nei confronti della comunità a cui apparteneva”.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha voluto ricordare una persona che ha rivestito un ruolo importante per la città: “Proprio per rendere omaggio a Salvatore Tarallo e ricordare il suo impegno, l’Amministrazione comunale di Lecco sarà presente ai suoi funerali con l’assessore comunale Ezio Venturini e con il gonfalone del comune di Lecco”.

Salvatore Tarallo, professore, preside ed ex presidente dell’Unicef Lecco, si è spento all’età di 74 anni a causa di una malattia. Originario della Sicilia si è trasferito a Lecco, a Pescarenico, dove abitava. Una vita spesa per il sociale, per l’infanzia e per i ragazzi, Tarallo è stato anche tra i fondatori della Cgil scuola Lecco, oltre che professore e preside di alcune scuole della Provincia.

Anche Ernesto De Marco, attualmente residente a Otranto (Lecce), ma insegnante a Olginate fino al 1983 ha voluto ricordare il professor Tarallo: “Un pezzo del mio cuore, oltre che della mia famiglia, è rimasto a Lecco. Ci torno sempre volentieri. Apprendo che non è più tra noi Salvatore Tarallo. Io l’ho conosciuto nel 1973 quando lui era segretario della Cgil scuola e io appena ventenne cercavo di inserirmi nel mondo del lavoro. Una persona eccezionale, mi seppe ben consigliare e avviarmi all’insegnamento. Volevo associarmi nel ricordo”.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Pescarenico domani, lunedì 30 aprile, alle ore 10.45.

Si è spento Salvatore Tarallo, fu presidente Unicef Lecco