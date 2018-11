PASTURO – “Un gravissimo lutto ha colpito questo pomeriggio la grande famiglia del Team Pasturo”.

Con queste parole inizia la comunicazione che l’associazione sportiva valsassinese ha diffuso dopo la notizia della tragica morte di Gabriele Orlandi Arrigoni, vittima dell’incidente stradale accaduto giovedì pomeriggio a Balisio (vedi articolo).

Gabriele è stato uno dei fondatori del Team, nato per portare avanti la gara sui monti di casa, il Sentiero delle Grigne Trofeo Scaccabarozzi diventato successivamente Zac UP manifestazione questa in ricordo di Andrea Zaccagni fratello del presidente del sodalizio valsassinese, fino all’anno scorso Gabriele ne aveva ricoperto anche la funzione di vicepresidente, “ed era anche un valido atleta – ricordano dal team Pasturo – assieme alla moglie Debora Benedetti punto di forza del Team”.

“Quest’anno – proseguono – aveva lasciato l’incarico perché nei suoi progetti c’era il soccorso alpino e temeva di non riuscire a conciliare entrambe le cose. Purtroppo la vita ha disposto diversamente e i suoi progetti sono rimasti nel cassetto. Ci mancherai Gabriele, il tuo sorriso e il tuo entusiasmo erano contagiosi, non mancavi di fermarti ad incitare gli atleti quando facevamo le salite sotto casa tua, ora purtroppo saremo orfani di un nostro grande tifoso, il nostro impegno ora sarà anche maggiore, te lo dobbiamo per tutto quello che hai fatto per noi e per quello che ancora avresti voluto fare”.