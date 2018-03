PASTURO – Mobilitazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, per un parapendio in difficoltà sul Grignone, in zona passo dello Zapel, versante nord-orientale.

Stando alle prime informazioni raccolte parrebbe che il parapendista sia atterrato nei pressi del Passo Zapel non riuscendo più a muoversi dal punto di atterraggio. Quindi è partita la chiamata ai soccorsi. In zona Fregera a Cortabbio di Primaluna i volontari del Soccorso Alpino hanno allestito un mini centro operativo dove è giunto anche l’elisoccorso da Como.

Da qui, la squadra di soccorso è decollata per raggiungere il parapendista in difficoltà sul Grignone. Resta da capire se si sia trattato di un’atterraggio d’emergenza o di un errore di volo.