PIANI RESINELLI – Due scalatori sono stati recuperati dall’elisoccorso dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, intorno alle 18.

I due scalatori, dopo aver completato la via Cassin sul Torrione Palma (1928 m) in Grignetta, avrebbero avuto problemi nella discesa, ritrovandosi in un punto e in condizioni tali da non essere più in grado di muoversi.

Inevitabile la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’elicottero dei Vigili del Fuoco che, grazie al personale Saf (Soccorso Speleo Alpino Fluviale), sono riusciti a soccorrere i due scalatori riportandoli a valle sani e salvi.